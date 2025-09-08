CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı

CHP'de son kayyum kaosu sonrası hararetli gün...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

Sabah saatlerinde gerginliğin arttığı bina önünde barikatlar kurulurken Tekin, öğlen saatlerinde bina önüne geldi.

Bina önünde büyük bir arbede yaşanırken Gürsel Tekin, polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yaptı.

CHP'DEN İL BİNASI KARARI

Buna göre CHP, Gürsel Tekin'in kayyum olarak İstanbul İl Binasına girmesinden sonra binayı kapatma kararı alarak yeni adres bilgilendirmesi yaptı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışacağı adres, İstanbul Valiliği'ne iletildi.

"YENİ İL BAŞKANI SEÇİELENE KADAR"

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi" ifadelerine yer verildi.

MAKAM KATINA BARİKAT KURULDU

Kayyum Gürsel Tekin'in basın odasına geçmesinin ardından gazeteciler binadan çıkarıldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda milletvekili ve yetkililerin makam odası girişine barikat kurduğu görüldü.