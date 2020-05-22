CHP, İzmir'deki saldırıyı Ağrı ile karşılaştırdı

İzmir'de minarelerden marş ve türkü dinletilmesini değerlendiren CHP Sözcüsü Öztrak, Ağrı'da da minareden dombra çalındığını söyledi.

İzmir'de ezan sistemine sızarak minarelerden önce Çav Bella ardından da Selda Bağcan'ın türküsü dinletildi.

Camilere yönelik düzenlenen bu alçak saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırıdı.

Açılan soruşturma, CHP'ye uzadı ve partinin eski görevlisi gözaltına alındı.

Yaşananların ardından konuyla ilgili bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

CHP Sözcüsü, İzmir'deki olayı provokasyon olarak nitelendirdi ardından da Ağrı'da yaşanan bir olay ile karşılaştırma yaptı.

"BU OLAY İLK DEĞİLDİR..."

Faik Öztrak, "Bu olay ilk değildir, daha önce Ağrı'da cami minarelerinden sarayın seçim müziği dombra çalınmıştı. O zaman bu bakanlar, bu meclis başkanı neredeydi? Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır." ifadelerini kullandı.