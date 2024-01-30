CHP Kadıköy'de oklar Tülin Hadi'yi gösteriyor CHP'de Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen mimar Tülin Hadi'nin ismi öne çıktı. Hadi'nin adaylığının, CHP Genel Merkezi tarafından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup ederek CHP'nin başına geçen Özgür Özel, kurultayda aday belirleme süreciyle ilgili 'ön seçim' sözü verdi.

CHP Genel Başkanı Özel, ön seçimin özellikle partisinin güçlü olduğu yerlerde yapılacağına vurgu yaptı.

Ancak CHP'de ne ön seçim yapıldı, ne de henüz adayların tamamı açıklandı.

Kadıköy için çok sayıda aday adaylığı başvurusu yapıldı

Belediye başkan adaylarının açıklanmadığı bu bölgelerin başında ise, CHP'nin güçlü olduğu Kadıköy geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut başkan Şerdil Dara Odabaşı'yla devam etmeme kararı alan CHP'de, oy potansiyelinin yüksek olduğu ilçeye çok sayıda aday adayı talip oldu.

İmamoğlu'na yakınlığıyla biliniyor

CHP Genel Merkezi'nden henüz bir aday çıkmasa da Kadıköy için oklar bir isme yöneldi.

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için ibre, Tülin Hadi'ye döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Hadi'nin isminin, kısa sürede açıklanması bekleniyor.