CHP, Kılıçdaroğlu önderliğinde KKTC ziyaretinde

KKTC'ye ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yanında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasını desteklemeyen Ünal Çeviköz'ü de götürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beraberindeki heyet ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik ediyor.

Ziyarette heyet içinde en dikkat çekici isim ise Ünal Çeviköz oldu.

"S-400'LERİ VERELİM, DOĞU AKDENİZ'İ TÜRKİYE GERİYOR"

Geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmada, Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Ünal Çeviköz, 8 Temmuz'da da Doğu Akdeniz'de gerilimin kaynağının Türkiye olduğu sözlerini sarf etmiş ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasını eleştirmişti.

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