CHP Kurultayı'nda 'adaylıktan çekilme' tartışması: O anların görüntüsü ortaya çıktı CHP'de yapılan kurultay sonrasında Özgür Özel'e yenilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi gündeme geldi. Kılıçdarıoğlu'na o anlarda "Çekilemezsin" baskılarının yapıldığı görüntüler paylaşıldı.

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ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra değişim rüzgarının estiği CHP, cumartesi günü kurultayını gerçekleştirdi.

Değişim şarkılarının söylendiği ancak beklenilen değişimin bir türlü yaşanmadığı CHP'de, kurultayın sloganı ise “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” oldu.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa karşısına çıkan rakibi Özgür Özel'e yenildi.

İki tur olarak gerçekleştirilen oylamanın ikinci rövanşında Özel 812 oy, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Ortaya çıkan tablo sonrası Kılıçdaroğlu, "Yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

"Çekildi, çekilecek" tartışmaları gündem oldu

Büyük bir farkla CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'in kazandığı gece ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adaylıktan çekilmesi" gündeme geldi.

Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilmemesi için baskı yapıldığı ortaya çıktı.

"İzin vermiyorum çekilmenize"

Medyada ‘çekildi’ ‘çekilecek’ benzeri haberler yayınlandığı sıralarda, Kılıçdaroğlu’na ‘çekilemezsin’ denilerek baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Yayınlanan videoda gazeteci İmambakır Üküş’ün, “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” diye bağırdığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun üst üste yenilgileri

22 Mayıs 2010'da gerçekleştirilen 33'üncü CHP Olağan Kurultayı’nda genel başkan olarak seçilen Kılıçdaroğlu, o tarihten bu yana üst üste yenilgiler yaşayarak tarihe geçti.

Kılıçdaroğlu, partisiyle birlikte katıldığı yerel ve genel seçimlerden yenilgilerle ayrıldı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bazı iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, tazminat davalarını da kaybetti.