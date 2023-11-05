Kılıçdaroğlu sonrası İmamoğlu ile Özgür Özel arasında Parti Meclisi krizi CHP'de kritik kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimde genel başkan seçilen Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Parti Meclisi konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve oylamanın 5. kez ertelendiği öğrenildi.

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CHP'de genel seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı da değişimcilerin rüzgarıyla kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nun rakibi Özgür Özel'in 13 yıl sonra yeni genel başkan seçilmesi, "CHP'de ne değişecek" sorusunu da gündeme getirdi.

İki taraf için de çekişmeli ve sancılı geçen kurultay öncesi hazırlıklarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini genel seçimlerde geri plana atan ve baskılayan Kılıçdaroğlu'na karşı, genel seçimin hemen sonrasında cephe almış, partide değişim istediğinin sinyalini vermişti.

İmamoğlu'ndan Özel'e "benim sayemde seçildin" mesajı

İmamoğlu, değişimcilerden yana olduğunu açıkça destekleyerek, İstanbul'daki 185 parti delegesinin desteğini özgür Özel'e aktararak, genel başkanlık seçiminin kaderini değiştirmişti.

Özgür Özel'in genel başkan olmasında büyük pay sahibi olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ince bir mesaj vererek, adeta "Unutma, benim sayemde genel başkan oldun" demişti.

Özgür Özel, "emanetçi" mi olacak

Daha önce de Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık yolunda bir emanetçi olacağı iddia edilmişti.

İkili arasında parti meclisi krizi: Oylama 5 kez yapılamadı

Özgür Özel genel başkan seçildikten sonraki gün, parti meclisi için yapılacak olan oylamaların 5 kez ertelenmesi tartışmalara neden oldu.

Bu ertelemenin, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

Parti Meclisi'nin önemi

Parti meclisi, bir siyasi partinin en üst karar organıdır. Parti kurultayında seçilen parti üyeleri arasından oluşur. Parti meclisi, partinin genel siyasetini belirler, parti programını ve tüzüğünü yorumlar, partinin seçim stratejisini belirler, parti içi disiplini sağlar ve partinin yönetim organlarını seçer.

Türkiye'de parti meclisleri, partilerin kendi iç düzenlemelerine göre farklı şekillerde oluşturulabilir.

Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi, parti genel kurulu tarafından seçilen 100 üyeden oluşur.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ise parti meclisi, parti genel kurulu tarafından seçilen 60 üyeden oluşur.

Parti meclisleri, siyasi partilerin en önemli organlarından biridir. Partilerin karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynarlar.

Parti meclisinin başlıca görevleri şunlardır:

Partinin genel siyasetini belirlemek



Parti programını ve tüzüğünü yorumlamak



Partinin seçim stratejisini belirlemek



Parti içi disiplini sağlamak



Partinin yönetim organlarını seçmek

Parti meclisleri, partinin genel kurulundan sonra en yetkili organdır. Genel kurulda alınan kararların uygulanmasından sorumludur.