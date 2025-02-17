CHP Merkez Yönetim Kurulu şaibe gündemiyle toplandı

AA

CHP'de son dönemde yaşanan şaibe olayları ve buna ilişkin gelişmeler, parti içindeki gündemi belirlemeye devam ediyor.

4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in kazanmak için oy satın aldığı iddia edilmişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, bu şaibeli seçim gündemi ile toplandı.

CHP'NİN GÜNDEMİ SEÇİMDE ŞAİBE

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00’te Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim, iç politikadaki gelişmeler, ekonomi ve etkinlik takvimi konuları ele alınacak.

TOPLANTININ ANA KONULARI

Toplantıda, partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Kurultay'ın iptali için dava açması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesi de görüşülecek.

MYK'de ayrıca, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretleri ile Suriye ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek.