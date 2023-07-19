CHP Milletvekili Murat Bakan, Cumhur İttifakı seçmenine hakaret yağdırdı CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhur İttifakı seçmenine hakaretler savurarak, "Bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmayacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Sandık başına giden Türkiye, seçimini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen istifa çağrılarına kulak tıkadı.

CHP liderine karşı değişim çağrıları yükselirken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhur ittifakı seçmenine yönelik skandal ifadeler kullandı.

Canlı yayında hakaret yağdırdı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Tele1'in canlı yayınında konuşan Murat Bakan, aldıkları seçim hezimeti nedeniyle depresyona girdiklerini söyleyip, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimize birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık" dedi.

Sözlerinin devamında iktidarı ve Cumhur İttifakı seçmenini hedef alan CHP'li vekil, "Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi. Mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.