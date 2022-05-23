“Milletin Sesi” mitinginde ayağındaki yırtık terliğiyle çıkararak “Çöpten alıp giydim” diyen kağıt toplayıcısının, çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de “Milletin Sesi” mitingini düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı mitinge, sahneye çıkarılan kağıt toplayıcısının konuşması damga vurdu.

“Ezik domates bile atmıyorlar”

Nusret Güllü adlı kişi, kağıt toplayarak geçindiğini söyledi, sonrasında yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Güllü, “Davul-zurna bitti, şimdi çekçek çekiyoruz. Çekçeğimizi de elimizden aldılar, ekmek bırakmadılar. Pazarlarda attıkları artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira. O ezik domatesi de atmıyorlar artık… Onu da toplayamıyoruz şimdilerde, ezik domates bile atmıyorlar.” dedi.

Kağıt toplayıcısı çilingir sofrasında

Ayağındaki yırtık terliği çıkararak “Bunu da çöpten alıp giymiştim.” diyen Güllü'nün, duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.

Güllü'nün, yanında bir kadınla çilingir sofrasında çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Söylediklerinin aksine giyimi kuşamı yerinde olan Güllü’nün, bir hayli keyifli olduğu gözlendi.

CHP mitinginde konuşan kağıt toplayıcısı, çilingir sofrasında görüldü ViDEO

Ayakkabıları dikkat çekti

Nusret Güllü’nün yer aldığı bir başka fotoğrafta ise yere kurulu sofra dikkat çekti.

Güllü’nün hem kıyafetleri hem de ayağına taktığı ayakkabıları, görenleri şaşkına çevirdi.