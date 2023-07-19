İmamoğlu'nun toplantı ifşası sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı İmamoğlu'nun öncülük ettiği ve içlerinde CHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı sonrasında MYK, olağanüstü toplandı. Toplantıda, söz konusu görüşmeye dahil olan isimlerin istifasının isteneceği iddia ediliyor.

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CHP'de kaotik anlar sürüyor...

Seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemiyle sarsılan parti, bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sızdırılan toplantısıyla çalkalandı.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmesi tarafında olduğu bilinen İmamoğlu, CHP'li meclis üyelerinin de aralarında olduğu bir grup ile toplantı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nu devirme görüşmesi olarak nitelendirilen toplantı medyaya sızdırıldı.

Toplantının ifşa olması sonrasında İmamoğlu, "Sızdıranı araştıracağız." açıklamasında bulundu.

MYK olağanüstü toplandı

Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı yaklaşık olarak 50 dakika sürdü.

Özgür Özel ve Gökhan Günaydın katılmadı

MYK toplantısındaki ana konunun sızdırılan toplantı olduğu belirtildi.

Toplantıya CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın yer almadığı aktarıldı.

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İstifaları istenecek

Bir diğer yandan sosyal medyada konuya dair yorum yapan siyasi isimler ve gazeteciler, MYK toplantısında sızdırılan görüşmede bulunan MYK üyelerinden bazı isimlerin istifasının isteyeceği iddia ediliyor.

İmamoğlu'nun toplantısında bulunan isimler;

Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili

Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili

Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı

Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili

Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili

Veli Ağbaba - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Malatya Milletvekili

Engin Altay - CHP İstanbul Milletvekili

Bülent Tezcan - CHP Aydın Milletvekili

Muharrem Erkek - CHP Parti Meclisi Üyesi

Selin Sayek Böke - CHP Parti Meclisi Üyesi

Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi

Ahmet Hakan Uyanık - CHP Parti Meclisi Üyesi

Pınar Uzun - CHP Parti Meclisi Üyesi

Gökhan Zeybek - CHP Parti Meclisi Üyesi

Sevgi Kılıç - CHP Parti Meclisi Üyesi

Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi