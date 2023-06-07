CHP, okullarda din görevlilerinin yer almasına tepki gösterdi İzmir'de CHP'liler ilkokul, ortaokul ve liselere, 'manevi danışman' olarak atanan din görevlileriyle ilgili uygulamanın kaldırılmasını istedi.

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasından gerçekleşen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesiyle İzmir’de 842 ilkokul, ortaokul ve liseye imam, müezzin, vaiz kuran kursu öğreticisi görevlendirildi.

Başlatılan uygulamaya ise CHP’den tepki geldi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

CHP'den protesto: Türkiye, laiktir laik kalacak sloganını attılar

CHP'li grup daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP'li grup daha sonra konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından sık sık "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin geleceği, velilerin emaneti ve bağımsızlığımızın teminatı olan çocuklarımızın okullarda alacağı eğitim, Türkiye’nin çağdaş ülkeler arasında yer almasının da en önemli şartı. Çocuklarımız; cahillikle, gericilikle savaşımızda, karanlıkları aydınlığa çevirecek olan güneşimiz.” diye konuştu.

"Yapılan uygulamanın eğitime katkısı yok"

Sözlerine devam eden CHP'li Aslanoğlu, yapılan görevlendirmelerin çağdaş ve modern eğitime hiçbir katkısı olmayacağını da öne sürdü.

Aslanoğlu son olarak, "Bu atamaların çağdaş ve modern bir eğitime koyacağı hiçbir katkı yok. Belli ki, çocuklarına kavuşmayı bekleyen yüz binlerce atanamayan öğretmen yerine, çocuklarımız kullanılarak eğitim dışı ve tehlikeli bir kadrolaşmanın önü açılmaya çalışılıyor.” dedi.

CHP'li grup son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak devreye sokulan uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.