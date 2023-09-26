CHP PM'de kurultay oylaması kabul edildi: Gözler 4-5 Kasım'a çevrildi CHP Parti Meclisi, 38. olağan kurultayın oy birliği ile 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verdi. Kurultayın ilk günü genel başkanlık seçimi yapılacak. İkinci günde ise parti meclisi üyeleri oluşturulacak.

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Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları muhalefetin gündemindeki yerini koruyor.

Yerel seçim için geri sayım başlarken, CHP'de kavgalar son bulmuyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar yaşananların basına yansımasını istemese de kongrelerdeki kavgalar ve televizyon ekranlarında verilen demeçler durumu özetliyor.

Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel

Bu süreçte Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetini henüz sindiremeden partililerin değişim sesleriyle yüzleşti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" sloganıyla genel başkanlık için yarışa katıldı.

Kurultay kararı çıktı

Ardından 3 ay önce Parti Meclisi (PM) Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kritik bir toplantı için bir araya geldi.

5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı ve 38'inci Olağan Kurultay takviminin başlatılması kararı alındı.

Peşinden il ve ilçe kongreleri kavga ve gürültülerle başladı.

PM toplandı

Gözler kurultay için net bir tarihe çevrilirken PM, bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, 38. Olağan kurultayın, MYK’nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

Büyük kurultay tarihine oy birliği ile karar verildi.

İlk gün genel başkan seçilecek

Buna göre 4 Kasım'da genel başkanlık seçimi yapılacak,qq22 5 Kasım'da da parti meclisi üyelerinin oluşmasına karar verildi.

Öte yandan tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım'da olacak.

Delege sistemi Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde

Karar kurultay sürecinin başlaması yönünde olsa da sonucun değişmesi beklenmiyor.

Bunun nedeni ise delege sistemi.

Kılıçdaroğlu, CHP'yi göreve geldiğinde neredeyse tasnif etti.

Kendisine destek olanlar, delege olarak geçiyor. Haliyle, başkasının seçilme ihtimali de düşüyor.

Kılıçdaroğlu özellikle Alevi delegelere güveniyor.