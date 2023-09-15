CHP'de genel başkanlık yarışı: Özgür Özel adaylığını açıkladı Mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı sahneye çıkan Özel, adaylığını duyurdu. CHP'li siyasetçi, "Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediği sonucu alamayan CHP'de genel başkanlık yarışı başladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" sloganıyla yarışa katıldı.

"Adaylığımı ilan ediyorum"

Özel, "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Seçimlerin kaybedilmesinden dolayı isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özel, partide yeniliğin şart olduğunun altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada, "Özgür Bey adaylığını ilan edecek." demişti.

"Seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin hikayesi"

Kameraların karşısına geçen Özel, adaylığına ilişkin konuşurken şunları söyledi:

Bu bir yolculuğun hikayesidir. Sonu nedir diye düşünmeden yola çıkanların hikayesidir. Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin, bu kayba engel olamamanın üzüntüsünü duyanların, kahrını çekenlerin hikayesidir.



İçi yananların, vicdan azabı çekenlerin, sorumluluk duyanların hikayesidir. Artık korkmayanların hikayesidir.



Yeni yüzyılda yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Daha önce başardık, yine başaracağız. Seçim öncesi Türkiye'de oluşan değişim inancı hayal kırıklığına dönüştü. Alınan sonuca farklı bahaneler üretildi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandılar.

39 milletvekili tepkisi

Partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti vicdanında, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır.



Bu süreç, hiçbir parti için müzakereye, üzerinde uzlaşılmış bir iç hukuka, objektif ölçüye ve değerlendirme kriterlerine dayanmaksızın ve parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür.

"Partinin lideri yenilenmeli"

Güçlü ve umut veren bir değişim için partinin lideri, kadroları, yönetim biçimi, örgüt yapısı, siyaset yapma tarzı ve söylemi, program ve tüzüğü yenilenmelidir.