CHP, Rize'den milletvekili çıkardı Rize’de 1980’den bu yana ilk kez vekil çıkaran CHP, Tahsin Ocaklı'yı Meclis'e gönderiyor.

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14 Mayıs seçimlerinde en merak edilen şehirlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'ydi.

Rize'de resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 98,11'i açıldı.

AK Parti ilk sırada yer aldı: CHP'nin oylarında da artış yaşandı

Bu kapsamda AK Parti yüzde 53,96 ile birinci parti olmayı başardı.

AK Parti'nin yanı sıra Rize'de CHP'nin oyunu artırdığı görüldü.

1980'den bu yana Rize'de vekil çıkaramayan CHP, yüzde 21,28 oy aldı.

43 yıl sonra bir ilk

Böylelikle CHP Rize'de 1 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Partinin kentteki birinci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı Meclis'e gidecek.