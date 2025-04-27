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Haber Merkezi

CHP Sözcüsü'nden şaşırtan performans...

Halk Tv'de yayınlanan Görkemli Hatıralar programı Bornova'da gerçekleşti.

CHP PM Sözcüsü, İzmir Milletvekili Deniz Yücel de katıldı.

ŞARKI SÖYLEDİ

Müziğe ve spora ilgisi ile bilinen Deniz Yücel, programda sürpriz yaptı.

Yücel, programda gitar çalıp, Zülfü Livaneli'nin beğenilen parçalarından olan 'Yiğidim Aslanım' şarkısını seslendirdi.

İMAMOĞLU'NA ARMAĞAN ETTİ

Yücel, şarkıyı Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu'na armağan etti.

BEĞENİ TOPLADI

Yücel'in performansı izleyiciler tarafından beğenildi, alkış aldı.

ŞARKI SÖZLERİ

Şu sılanın ufak tefek yolları

Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri

Tepeden tırnağa şiir dilleri

Yiğidim aslanım burda yatıyor

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Bugün efkarlıyım açmasın güller

Yiğidimden kara haber verirler

Demirden döşeği taştan sedirler

Yiğidim aslanım burda yatıyor

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Ne bir haram yedi ne cana kıydı

Ekmek kadar temiz su gibi aydın

Hiç kimse duymadan hükümler giydi

Yiğidim aslanım burda yatıyor

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Mezar arasında harman olur mu

On üç yıl hapiste derman kalır mı

Azrail aç susuz canım alır mı

Yiğidim aslanım burda yatıyor

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Azrail aç susuz canım alır mı

Yiğidim aslanım burda yatıyor