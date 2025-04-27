CHP Sözcüsü'nden şaşırtan performans...
Halk Tv'de yayınlanan Görkemli Hatıralar programı Bornova'da gerçekleşti.
CHP PM Sözcüsü, İzmir Milletvekili Deniz Yücel de katıldı.
ŞARKI SÖYLEDİ
Müziğe ve spora ilgisi ile bilinen Deniz Yücel, programda sürpriz yaptı.
Yücel, programda gitar çalıp, Zülfü Livaneli'nin beğenilen parçalarından olan 'Yiğidim Aslanım' şarkısını seslendirdi.
İMAMOĞLU'NA ARMAĞAN ETTİ
Yücel, şarkıyı Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu'na armağan etti.
BEĞENİ TOPLADI
Yücel'in performansı izleyiciler tarafından beğenildi, alkış aldı.
ŞARKI SÖZLERİ
Şu sılanın ufak tefek yolları
Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri
Tepeden tırnağa şiir dilleri
Yiğidim aslanım burda yatıyor
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Bugün efkarlıyım açmasın güller
Yiğidimden kara haber verirler
Demirden döşeği taştan sedirler
Yiğidim aslanım burda yatıyor
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Ne bir haram yedi ne cana kıydı
Ekmek kadar temiz su gibi aydın
Hiç kimse duymadan hükümler giydi
Yiğidim aslanım burda yatıyor
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Mezar arasında harman olur mu
On üç yıl hapiste derman kalır mı
Azrail aç susuz canım alır mı
Yiğidim aslanım burda yatıyor
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Azrail aç susuz canım alır mı
Yiğidim aslanım burda yatıyor
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