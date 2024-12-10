CHP, Suriye'de yeni yol haritası için toplanıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Beşar Esad'la temasa geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Özel'in açıklamasından 24 saat bile geçmeden muhalif güçler Şam'a girdi ve Esad ülkeden kaçtı.

CHP'nin Suriye'yle ilgili önerisi boşa düşerken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TUTMAYAN ÖNERİSİ SONRASI YENİ YOL HARİTASI ÇIKARTILACAK

CHP Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine yeni bir yol haritası çıkartmak için harekete geçti.

Bu kapsamda bugün CHP’nin hem milli güvenlikten hem de dış politikadan sorumlu danışma kurullarının, Özel başkanlığında partinin genel merkezinde toplanacağını öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan parti kurmayları, CHP’nin gelişmelere bakışına ilişkin net bir çerçevenin de bugün yapılacak toplantı sonrası çizileceğini aktardı.

'ÇOK PARÇALI YAPI RİSKLİ'

Bölgede terör gruplarının egemen hale gelmesinden endişe duyduklarını söyleyen CHP'li kurmaylar, Türkiye için Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayrıca CHP'li kurmaylar, Suriye'de çok parçalı bir yapının riskli olacağına yönelik öngörüde bulundu.

Son olarak CHP kurmayları, barış içinde bir geçiş süreci yaşanması gerektiğini kaydetti.