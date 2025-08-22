CHP Uşak İl ve Merkez İlçe yönetimleri istifa etti

CHP'nin Uşak teşkilatında deprem...

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan, Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetimleri istifa etti.

İl Başkanı Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin örgüt içi seçimlerinin 14 Temmuz'da başladığını anımsattı.

"ORANTISIZ GÜCE TANIK OLDUK"

Delege seçimlerinde orantısız güce tanık olduklarını aktaran Yazgan, "Ne kadar adaletli seçim yapmaya çalışsak da taraflardan birinin, kesinlikle tasvip edilmeyecek yöntemlerle orantısız gücüne tanık olduk. En büyük amacımız topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık.

Örgüt olarak üyelerimize ulaşmakta zorlandık. Bugün CHP il, ilçe örgütü ve kadın kolları olarak görevimizden ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Yazgan, şöyle devam etti:

Birileri partiyi yönetir, birileri de belediyeyi. Lütfen delege seçimi yapıyoruz diye partimizin sosyal belediyecilik anlayışına, partimizin demokrasi anlayışına zarar verecek eylemlerden kaçınalım. Bizler örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız.

"BASKI VE TEHDİTLER"

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada ise mahalle ve delege seçimlerinde parti tüzüğü ve ilkelerine aykırı gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: