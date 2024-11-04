CHP ve DEM Parti'den ortak karar: TBMM'deki çalışmalara katılmayacaklar

Haber Merkezi

DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı...

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı hapis cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle Türk'ün görevden alındığını ve yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un başkanvekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Sönük'ün de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı ve Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bakanlığın açıklamasında, iki belediye başkanın da geçici önlem olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da görevden alındı. Karayılan’ın gözaltına alındığı da bildirildi.

CHP TEPKİLİ

Tüm bu süreç devam ederken muhalefet partilerinden kayyum atamalarına yönelik tepkiler yükselmeye başladı.

Bu kapsamda CHP'den kayyum atamalarına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi.

TBMM'DEKİ ÇALIŞMALARA KATILMAYACAK

CHP, Meclis'te görüşmeleri devam eden 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki toplantısına katılmama kararı aldı.

CHP ayrıca, hafta boyunca Genel Kurul ve diğer komisyon çalışmalarına da katılmayacak.

DEM PARTİ AYNI KARARI ALMIŞTI

DEM Parti de Meclis'teki komisyon çalışmalarına bir hafta katılmama kararı almıştı.

Ayrıca DEM Parti, kayyum atamaları sonrası yarın grup toplantısını kayyum atanan Mardin'de yapmaya karar verdi.