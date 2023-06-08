CHP ve İyi Parti grupları ABB Meclisi'ni terk etti ABB Meclisi’nde gündeme ilişkin konular ele alınınca AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, muhalefetin seçim sürecinde izlediği yolu eleştirdi.

İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı düzenlendi.

Toplantının 1. birleşiminde ise gergin anlar yaşandı.

Soru önergeleri ve önergelerin okunmasının ardından gündeme geçildi.

Söz talebinde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, iki tur gerçekleşen seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Burada muhalefetin seçim vaatlerini, ittifak kurduğu partileri ve İBB Başkanı ile ABB Başkanı'nı eleştirdi.

"Ağır bir yenilgi yaşattı milletimiz bunlara"

Başkan Köse toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Necip milletimiz istiklal ve istikbali için kararını verdi. Milletimiz Cumhur İttifakı'nı seçti. Cumhurbaşkanlığında ise milletimiz Cumhurbaşkanımız milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. Hayırlı olsun diyorum. Milletimiz liyakatı, hizmet ve eser siyasetini tercih etti. Milletimiz birlik beraberlikten, kardeşlikten yana tercihini kullandı. Kazanan 85 milyon oldu. Bu seçimin kazananları olduğu gibi kaybedenleri de var elbette. Milletimiz tehditlere aldırış etmedi. 6’lı, 7’li dışarıdan destekli kumar masalarının güç gösterilerine, tehditlerine kulak asmadı milletimiz. Kaybeden sadece parti yöneticileri olmadı, HDP’si, PKK’sı, FETÖ’sü oldu. Bunların hepsi oldu. Ağır bir yenilgi yaşattı milletimiz bunlara.



Kazanan TCG Anadolumuz, İHA’mız oldu, kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ne demişti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı; 'Artık boş lafa karnımız tok. TCG gemisi 15’inden sonra gidecek, İHA’sı, SİHA’sı bu lafları da duymayacaksınız' diyordu. Ben şimdi kendisine soruyorum. Kim boş laf konuşuyormuş? Nedir bu sizin savunma sanayimizle derdiniz? Normal bir vatan evladı olarak gurur duymanız gerekirken yerli ve milli TCG’den, İHA’dan, SİHA’dan neden rahatsız oldunuz? Hani ülkücüydünüz? Kime yaranmak için böyle talihsiz sözleri sarf ettiniz?

Başkan Köse’nin bu sözlerinin ardından CHP ve İyi Parti grupları meclis salonunu terk etti.

"Milletimiz bunların iki yüzlülüğünü, sahtekarlığını gördü"

Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı seçim döneminde sarf ettiği sözler nedeniyle eleştirerek, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın başkan ‘HDP meşrudur, belki HDP Meclis'e girip PKK’ya silah bırakın diyecek’ dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın terör örgütlerine yaranmak için söylediği bu sözleri duydu milletimiz. Daha da ileri giderek terörist başına 'bey' diye hitap ettiğini duydu milletimiz. Başka pek çok ifade ve açıklamalarla sahtekarlıklarını gördü milletimiz. Bunların ikiyüzlülüğünü, sahtekarlığını gördü milletimiz. Van’da ayrı, Hatay’da ayrı, İstanbul’da ayrı konuştular. Ama aziz milletimiz bunları gördü. Makyajların döküldüğünü gördü milletimiz.

"Açık ara en büyük yalanı ABB Başkanı söyledi"

Köse, Yavaş’la birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu seçim gecesi yaptıkları açıklama üzerinden de eleştirerek şöyle konuştu:

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının daha oylar sayılırken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’dur' dediğine şahit oldu milletimiz. ABB meclis toplantılarında işlerinin yalan ve dolan olduğunu, sosyal medya belediyeciliği yaptıklarını defalarca dile getirdik. Her şeye algı yaptıkları gibi o gece algı yapmaya çalıştılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Seçim sürecinde bir sürü yalan söylendi ama açık ara en büyük yalanı ABB Başkanı söyledi. AK Parti’nin üç kez terörist başını bırakmaya teşebbüs ettiğini söyledi. En büyük yalandı bu. Terör örgütlerinin destekleri karşısında suskun kalanlar böyle bir yalanı ürettiler. Yalanla, algıyla kurulan sanal binanın yıkılması kolay oluyor. Bunlar yalanlarının, iftiralarının altında kaldı.

"Altyapı konusunda bir kademe ilerleyemedi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Ankara şiddetli yağış ve sele teslim olurken Başkan Mansur Yavaş’ın seçim için il il gezdiğini söyledi.

Köse, “ABB Başkanı koltuk kapmak için il il gezdi. Ankara şiddetli yağışlara sele teslim olurken o il il gezdi. Ankaralılara verdiği sözleri tutmadı. ABB, su baskınlarında da sınıfta kaldı. ASKİ ile ilgili krediler vermemize rağmen ABB Başkanı işleri eline yüzüne bulaştırdı. Altyapı konusunda bir kademe ilerleyemedi. Geçen yıl can kaybı yaşamamıza rağmen bu durum onu hiç etkilememiş. Gitti il il gezdi, boş vaatler peşinde koştu.” dedi.