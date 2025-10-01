CHP yurt dışı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi yoğun...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 22. Olağanüstü Kurultayı sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, hem Meclis'in bugün başlayacak olan yeni yasama yılındaki çalışmaları hem de partinin stratejik yol haritası açısından büyük önem taşıyordu.

GAZZE PLANI VE MECLİS GÜNDEMİ MASADA

Cumhuriyet'in haberine göre MYK'da, dış politika gündeminin en kritik maddesi olan ABD'nin Gazze planı üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Partinin, bu uluslararası plana karşı geliştireceği tutum ve diplomatik angajman stratejisi ele alındı.

Ayrıca, Meclis'in açılmasıyla birlikte partisinin takip edeceği yasama faaliyetleri de kararlaştırıldı.

BÜYÜK KURULTAY TARİHİ 6 EKİM’DE AÇIKLANACAK

İl kongreleri 2 Ekim’de başlayacak. 18 Ekim’de Ankara’da, 19 Ekim’de ise İstanbul’da kongre yapılacak.

İl kongreleri 21 Ekim’de tamamlanacak. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultayın tarihi, 6 Ekim günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısının ardından açıklanacak.

YURT DIŞI MİTİNGLER BAŞLIYOR

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonları ise bir ilde miting yapılmaya başlanmıştı.

Bu kapsamda CHP yönetimi, mitingleri yurt dışına taşıma kararı aldı.

İLK MİTİNG BRÜKSEL'DE

Edinilen bilgiye göre ilk miting, 12 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

YURT DIŞI ÖRGÜTLENME KURULU OLUŞTURULDU

Ayrıca Yurt Dışı Örgütlenme Kurulu oluşturuldu.

Altı milletvekilinden oluşan kurul, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’e bağlı olarak çalışacak.

Vekillerden üçü Almanya’yla, üçü ise Avrupa’nın diğer ülkeleriyle ilgilenecek.