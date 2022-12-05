CHP'de ABD'li danışman Jeremy Rifkin'in alacağı ücret

CHP'nin ABD'li ekonomi kurmayı Jeremy Rifkin'in, yaptığı sunumlardan 20 bin dolar aldığı biliniyor. Rifkin, CHP'den de bu miktarın altında bir ücret almayacak.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, hem iktidar hem de muhalefet çalışmalarını hızlandırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin, Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye sokarken CHP, dün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

Düzenlenen organizasyonda CHP'nin ekonomi kadrosu, Kılıçdaroğlu tarafından açıklandı

Danışmanlık ücreti gündeme geldi

Kılıçdaroğlu'nun "Yeni Endüstriyel Dönüşüm Başkanım" diyerek tanıttığı Jeremy Rifkin dikkat çekti.

Programa canlı bağlantı yoluyla katılan Rifkin, yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Sönük geçen program sonrası Jeremy Rifkin'e CHP'den ne kadar danışmanlık ücreti ödeneceği de merak konusu oldu.

Ortalama 20 bin dolar, otel ve uçak masrafı...

Rifkin'le yapılan anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı ancak ABD'li ismin, sunumlar için ortalama 20 bin dolarlık bir ücret aldığı biliniyor.

Sunum ücretinin yanı sıra otel ve yol masrafları da ödenecek olan Rifkin'in, böylelikle maliyeti iyice yükseliyor.

Öte yandan Jeremy Rifkin, kendisini "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin mimarı olarak lanse etmesiyle biliniyor.

Jeremy Rifkin CHP programına ABD'den bağlandı VİDEO