CHP'de adaylık ön seçimi bugün yapılacak

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı seçimi için hazırlıklar tamamlandı.

Ülke genelinde kurulan 5 bin 600 sandıkta bugün oy kullanılacak.

İlk etapta yalnızca parti üyesi olanların seçimde oy vermesi kararlaştırılmıştı ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından karar değişti.

CHP'nin ön seçimi için oy kullanmaya gelenler iki farklı sandıkla karşılaşacak.

Parti üyesi olmayanlar dayanışma sandığında oy kullanabilecek.

81 ilde sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıklarına, belediye kültür evlerine, spor salonlarına kuruldu.

Nerede oy kullanılacağına ise partinin internet adresinden erişmek mümkün.

Parti üyeleri TC kimlik numaraları ile cep telefonu numarasıyla, üye olmayanlar ise bulunduğu şehir ve ilçeyi seçerek nerede oy kullanabileceğini görebilecek.

TEK ADAY İMAMOĞLU

Seçimin tek adayı gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir mesaj geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi.