CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Onursal Adıgüzel görevden alındı CHP'nin 14 Mayıs akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamaması büyük tepki toplamıştı.. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onur Adıgüzel'in görevine son verdi..

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Yüksek Seçim Kurulu, sayılan oyların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyondan fazla oyla yüzde 5 oranında fark attı.

14 Mayıs seçim gecesi oy sayımı yapıldığı sıralarda ise CHP'den tepki gelmiş, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş peş peşe açıklamalarda bulunarak önde olduklarını, Anadolu Ajansı'nın verilerinin yalan olduğunu söylemişti..

Açıklamalara rağmen CHP'de seçim sonuç ekranı yayınlanmaması da büyük tepkilere neden olmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vererek "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" demişti.

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Görevden aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Onursal Adıgüzel ise kendisinin görevi bıraktığı söyledi: