CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme süreci başladı

ANKA

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hazırlıklarını sürdüren CHP, 23 Mart’taki ön seçim için aday gösterme sürecine başladı.

Ancak bu süreç, parti içindeki gerilimlerle ve şaibeli seçim iddialarıyla gölgeleniyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplama süreci, milletvekillerinin katılımıyla hız kazandı. Ancak, partinin önceki kurultayındaki "para karşılığı oy kullanma" iddiaları, sürecin şeffaflığını sorgulatıyor.

İMZA SÜRECİ BAŞLADI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimle ilgili olarak aday adaylığı başvurularının başladığını duyurdu.

Emir, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grupta imza süreci başladı. Sürecin birkaç gün içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Arzu eden milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isimler için Grup Başkanlığına gelip, yönergemiz uyarınca imza atıyorlar." dedi.

EN AZ 20 VEKİL İMZASI SAĞLAYAN ADAY OLABİLECEK

Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır imzasıyla milletvekillerine gönderilen mesajda, "Değerli milletvekillerimiz, partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği üye bazında ön seçim sürecine ilişkin bir Yönerge hazırlanmıştır. Sözü edilen Yönerge uyarınca, milletvekili arkadaşlarımız, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli Anayasal ölçütleri taşıyanlar arasından uygun gördüklerine imza verebileceklerdir. En az 20 milletvekili imzasını sağlayabilen kişiler aday olabilecektir. Milletvekillerimiz birden fazla kişiye imza verebilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

BAŞURULAR 21 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

İmza föyleri, belirtilen tarihlerde Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda, mesai saatleri içinde hazır bulundurulacak.

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuruları, 21 Şubat’a kadar devam edecek. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday adayı olarak göstermek için ilk başvuruyu yaptı ve dilekçesini sosyal medya hesabında paylaştı.