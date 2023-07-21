CHP'de değişim isteyen Engin Altay'ın milletvekilliğinde yedinci dönemi CHP içerisinde değişim isteyenlerin başında gelen Engin Altay'ın 2002'den beri milletvekili olması dikkat çekti. Tam 7 dönemdir vekillik yapan Altay'ın değişmez yeri, parti tabanında ise rahatsızlık yarattı.

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ensonhaber.com

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nın lokomotif partisi olan CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kez daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tabanının sabrını taşırdı.

Başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği 'değişimciler', Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenmeye başlanırken CHP Lideri bu çağrılara kulak tıkadı.

Yardımcılarını ve MYK üyelerini değiştirerek tabanın tepkisini dindirmek isteyen Kılıçdaroğlu, bu kez de daha büyük bir tepkiyle karşılaştı.

CHP'nin demirbaşları, İmamoğlu öncülüğünde harekete geçti

Hal böyle olunca CHP'de değişim isteyenler, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz hareket etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde ise İmamoğlu, CHP'deki değişim için Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle toplantı yaptı.

Toplantıya ilişkin kayıt daha sonra kamuoyuna sızdırıldı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin çoğunlukta olması dikkat çekerken, parti tabanının bu isimlerin de istifasını istediği biliniyordu.

Adeta partiye çöktüler

Kılıçdaroğlu'ndan umudu kesen Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Bülent Tezcan ve Onursal Adıgüzel'in bu sefer de İmamoğlu'nun yanında yer aldıkları görüldü.

Özellikle partililer tarafından yıllardır milletvekili olmalarıyla eleştirilen bu isimlerin adeta CHP'ye çöktüğü gözle görülür bir gerçek.

İçlerinde 3 veya 5 dönemdir vekillik yapanlardan ziyade bu sayı 7 döneme kadar çıkıyor.

Akla gelen ilk isim Engin Altay: 2002'den beri milletvekili...

CHP'de 7 dönemdir milletvekilliği yapan bu isimlerden en göze çarpanı ise Engin Altay...

Meclise CHP listelerinden 2002 yılında Sinop Milletvekili olarak giren Engin Altay, son seçimde de TBMM'de yerini aldı.

7 dönem gibi şaşırılacak bir süre boyunca TBMM Genel Kurulu'nun değişilmez ismi olan Altay'ın vekilliği ilçe teşkilatlarında iyice rahatsızlık yarattı.

Vekillikle kalmayıp sürekli yeni görevler aldı

Özellikle AK Parti'de 3 dönem kuralını örnek gösteren CHP tabanı, Engin Altay'ın parti içindeki torpiline cevap arıyor.

Öyle ki Engin Altay'ın, 7 dönemdir vekillik yapıyor olmasının yanı sıra CHP içerisinde çeşitli görevlerde de bulunduğu görüldü.

Altay 2010-2012 yıllarında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Altay ayrıca 2013 yılından bu yana ise Grup Başkanvekilliği görevini de son seçime kadar sürdürdü.

Geyiklere konu olan arka fonla ilgili konuştu

Öte yandan İmamoğlu'nun toplantısına katılan Engin Altay'ın arka fonda uzay fotoğrafı kullanarak katılması çeşitli geyiklere neden oldu.

Engin Altay, arka fonunun sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Altay, “Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Bunlar sanal. Online yapılan MYK’larda da bazen bu fonu kullandım. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir” ifadelerini kullandı.