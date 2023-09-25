CHP'de delege oyunu ortaya çıktı: Ankara'da listeye belediye personeli yazıldı CHP Ankara İl Başkanlığı'nı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan aday Ümit Erkol'un kazanmasının ardından hazırlanan delege listesi ortaya çıktı. Buna göre 72 kişilik listeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi personellerinin yazıldığı görüldü. Kılıçdaroğlu'na yakın yönetim boş kalan sıralara ise dostlarını ve akrabalarını ekledi.

ensonhaber.com Genel seçimlerde yaşadığı mağlubiyet nedeniyle iç karışıklığın yaşandığı CHP'de sular bir türlü durulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen isimler 'değişim' talebinde bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden hiçbir şey olmamış gibi 'göreve devam' mesajı geldi. Hal böyle olunca Özgür Özel değişim isteyenlerin temsilcisi olarak CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Olaylı kongrelerin ardından Ankara'da Kılıçdaroğlu'na yakın aday kazandı Özel'in adaylığını açıklamasının yanı sıra il ve ilçelerde kongreler başladı. Büyük olaylara sahne olan, yumrukların havada uçuştuğu kongre süreci devam ederken gözler Ankara'ya çevrildi. Son olarak Ankara İl Kongresi tamamlandı. İki adayın karşı karşıya geldiği oylamada zafer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Ümit Erkol’un oldu. Delege listesindeki oyun ifşa oldu Sonucun belli olmasının ardından bu kez de delege listesi merak edilmeye başlandı. Delege listesinde ortaya çıkanlar ise her fırsatta 'liyakat' diyen CHP'de olanları gözler önüne serdi. Tüm seçim dönemini meydanlarda hükümete liyakat üzerinde ağır ithamlarda bulunarak geçiren CHP'lilerin, delege listelerini Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyesi personeliyle doldurduğu görüldü. Belediye personeli eklendi, kalan sıralara akrabalar da yazıldı 72 kişilik listeden geriye kalanların da eş, dost ve akrabalarla doldurulduğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan delege listesini görenler ise tepki gösterdi. Listeye tepki gösteren vatandaşlar 'Liyakat nerede?' yorumları yaptı. Gözden Kaçmasın Hükümete liyakat eleştirileri yapan CHP'de delege olan isimler dikkat çekti Haberin Detayları CHP'de delege seçimi krizi: Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto edildi Haberin Detayları

Google News

Abone Ol