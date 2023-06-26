CHP'de il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim stratejisini eleştirdi CHP il başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıda seçim sürecine dair eleştirilerini dile getirdi. Başkanlar, ilk tur ile ikinci tur arasındaki söylem farkının kafaları karıştırdığını belirtti.

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Seçimlerin ardından iç karışıklığın yaşandığı CHP'de başarısızlığın nedenleri araştırılmaya devam ediyor.

Seçimlerden bir kez daha mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken, değişim talepleri her gün dillendiriliyor.

Ancak CHP yönetimi bu çağrılara kulak tıkamayı sürdürüyor.

Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde CHP'nin 81 il başkanıyla bir araya geldi.

Partisinin il başkanlarına sordu: Neden kaybettik?

CHP’li il başkanları, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıda seçim yenilgisine ilişkin sahadan çıkardıkları tespitleri aktardı.

Başkanlar aynı zamanda eleştirilerini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, başkanlar toplantıda seçim sürecinde yapılan ittifakların partinin oy oranına fayda sağlamadığını söyledi.

'İttifak yeterince destek olmadı'

Yine başkanlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da ittifak partilerinden yeterince destek alınamadığını vurguladı.

Milletvekili aday listelerinin örgütlerin fikrinin alınmadan yapılmasına da tepki gösteren il başkanları, yürütülen seçim kampanyasını eleştirdi.

İlk ve ikinci turdaki söylem farkı kafaları karıştırdı

Başkanlar toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun ilk tur seçimlerinde ekonomik vaatleri öne çıkardığını, daha özgürlükçü bir dil kullandığını ve daha sol söylemleri gündeme getirdiğini söyledi.

Ancak seçimlerin ikinci turunda kampanyanın dilinin sertleştiği ve ilk turda daha az kullanılan milliyetçi söylemlerin ikinci turda daha ön plana çıkarıldığı belirtildi.

"Halka anlatamadık"

Başkanlar bu değişim için “Bir kampanyamız sol ve liberaldi birisi de daha milliyetçi, muhafazakardı. Bunu halka anlatamadık. Kafalar karıştı” eleştirisini dile getirdi.