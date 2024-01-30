CHP'de İzmir krizi: Partililer açıklanan adayları protesto etti CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cemil Tugay'da karar kılması, Tunç Soyer destekçilerinin protestosuyla karşılaştı. Çiğli Belediyesi için de Uygar Yıldırım'ın aday gösterilmesine isyan eden partililer, ilçe binasının önüne giderek tepkisini dile getirdi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin İzmir'deki büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi.

Buna göre Özgür Özel yönetimindeki CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterme kararı aldı.

İsimlerin netleşmesinin ardından Tunç Soyer destekçileri alınan kararı protesto etti.

İzmir'de aday Cemil Tugay oldu: Tunç Soyer destekçileri isyan etti

Soyer'e destek açıklaması İzmirliler, Konak'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik binası önünde başlattığı nöbeti, CHP Genel Merkezi'nin kararı sonrası da sürdürdü.

Nöbette sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Hak, hukuk, adalet”, “İzmir Tunç'tur, Tunç kalacak”, “Dik dur eğilme, İzmir seninle” sloganları atıldı.

Nöbette konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Sedat Şahin, CHP Genel Merkezi'ne seslenerek, “Biz bugün, İzmir'de ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar cefakar, fedakar olduğumuzu bir kere daha göstermiş oluyoruz. Tunç Başkan'ın muhtarlara, STK'lara ne kadar değer verdiğini gördük, şahit olduk. Bizim bu saatte burada bulunmamızın sebebi... Biz tek bir yere bağıracağız, Ankara'ya söylüyoruz; Tunç Başkan'ın hakkının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Bir protesto da Çiğli'de: İthal aday istemiyoruz

İzmir'de bir yanda Tunç Soyer destekçileri isyandayken diğer yanda Çiğli'de benzer bir durum yaşandı.

CHP'nin Çiğli adayının Malatyalılar Derneği Başkanı Uygar Yıldırım olması üzerine partililer, CHP Çiğli İlçe binası önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

İlçe başkanlığı önünde toplanan partililer ‘Ankara sabrımızı taşırma - ithal aday istemiyoruz’ sloganları attı.

"Biz burada yüzlerce insan seni tanımıyoruz, muhtar ve esnaf seni tanımıyor"

Grup adına açıklama yapan Baransel Güler, Çiğli'de yıllardır CHP'nin iktidar olduğunu belirterek Parti Meclisi'nin adaylık kararına tepki gösterdi.

Yanlıştan dönülmesini istediklerini söyleyen Güler, "Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir. Az önce adı geçtiği iddia edilen Uygar Yıldırım beni aradı, kendisine şunu söyledim, biz burada yüzlerce insan seni tanımıyoruz. Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil. CHP'nin karşısına AK Parti ciddi bir aday çıkardı, büyük kan kaybı var. Bizim aile içi kavgadan çıkıp aile içi barışa dönmemizin zamanıdır." ifadelerini kullandı.