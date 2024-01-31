CHP'de İzmir krizi! Tuncay Özkan'dan Özgür Özel'e adaylar yanlış mesajı! CHP’nin ağır topları İzmir’de belirlenen adaylara karşı tavır koymaya başladı. Tuncay Özkan ile Özgür Özel arasındaki konuşmaya Ensonhaber ulaştı!

Özel Haber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizler yaparak İzmir’de birçok ismin üzerini çizdi.

Açıklanan isimler, partinin ağır toplarının tepkisiyle karşılanıyor.

Özgür Özel’e karşı net bir şekilde tavır koyan son isim Tuncay Özkan oldu.

Ensonhaber.com, Tuncay Özkan ile Özgür Özel arasındaki konuşmanın detaylarına ulaştı.

“Kurumsal yapıları sarsan bir dönemdeyiz.” diyerek sözlerine başlayan Tuncay Özkan, “Liderlik bu yığılmaya düzen getirmektir.

Değerli olanı değersizleştiren, tecrübe ve birikimi, bilgiyi taşıyamayan lümpenlik, siyasetin zehridir. Haz ve hırslarına yenilen siyaset zavallı işidir. Rezil olunur.” diye devam etti.

Siyasette koltukların dağıtılamayacağını ifade eden Tuncay Özkan, ehli olmayanlara verilen her işin sakat olduğuna dikkat çekti.

Örgütün sesine kulak ver, hataları gider çağrısı

CHP’nin tecrübeli ismi, mesajın devamında, İzmir’de belirlenen adaylara ilişkin şunları söyledi:

İzmir milletvekili olarak belediye başkan adaylarımızın belirlemesinde İzmirimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek pek çok ismin yeterince tartışılıp, değerlendirilmediği, mafyaya ve iktidar zulmüne karşı canlarını ortaya koyarak hizmet üreten görevdeki bazı arkadaşımızın da yanlış değerlendirildiği kanaatindeyim. Bazı arkadaşlarımızın da yanlış ilçelere konulduğunu gördüm.



İlk MYK ve Parti Meclisi toplantımızda, değerli yöneticilerimizin halkımızın ve örgütlerimizin sesine kulak vererek bazı kararlarını gözden geçirip, hataları gidereceğine inanıyorum.

Özgür Özel ne cevap verdi?

Tuncay Özkan’ın bu mesajını okuyan Özgür Özel, büyük şok yaşadı ancak kararının sorgulanmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti.

“Sosyal demokrat bir partide siyasi koltuklar dar bir kadro tarafından verilmez.” diyerek başlayan Özgür Özel, mesajın devamında şu ifadeleri kullandı: