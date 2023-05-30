CHP'de kurultay hesapları: Yaklaşık 40'a yakın il başkanının desteği Ekrem İmamoğlu'ndan yana Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de sular durulmuyor. Bir yanda değişim isteyen partililer Ekrem İmamoğlu'nun adını öne çıkarırken, diğer yanda Kılıçdaroğlu'nun performansını başarılı bulup 'yola devam' görüşü hakim.

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28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha seçim kaybeden CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Bir tarafta değişim isteği, diğer tarafta kurultayı erteleyenler...

Sandıktan çıkan mağlubiyet sonrası kurultay tartışmaları alevlenirken, CHP Genel Merkezi olağan kurultayı seçim nedeniyle 1 yıl ertelemişti.

Genel Merkez, kurultayı yerel seçimlerin ardından yapmayı hedefliyor.

Ancak parti içerisinde değişiklik isteyen kanat bu karara karşı çıkıyor.

Seçim sonuçlarının ikiye böldüğü CHP'de, bir taraf genel başkan ile yönetimin değişimini isterken diğer taraf da Kılıçdaroğlu'nun süreci başarıyla yönettiğini düşünüyor.

Yaklaşık 40 il başkanı İmamoğlu'nu destekliyor

2 yılda bir kurultayın yapıldığı CHP'de, olağanüstü kurultay beklentisinde olanların da delegenin desteğini alması gerekiyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre milletvekili listelerinde kendine yer bulamayanlar ile 40 kadar il başkanının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki tek potansiyel rakip ise Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu'nun seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada “Değişim” vurgusu yapması dikkat çekmişti.