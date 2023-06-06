CHP'de kurultay takvimi netleşti Kemal Kılıçdaroğlu 12'nci yenilgisinin ardından kurultay kararı aldı. Buna göre, ilçe kongreleri 10 eylülde, il kongreleri 15 ekimde bitecek. Kongrelerin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

AA & Ensonhaber

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sandıklardan çıkan sonuçlar muhalefette dengeleri bozdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,82 oy aldı.

Bu sonuçların ardından CHP içerisinde değişim sesleri yükseldi..

Seçim sonrası yaptığı açıklamasıyla 'devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni (PM) topladı.

Toplantı sonrası 38'inci Olağan Kurultay takviminin başlatılması kararı alındı.

Takvim netleşti

Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı.

Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.

İlçe kongresi 10 eylülde, il kongresi 15 ekimde sona erecek

İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek.

5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak.

İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.