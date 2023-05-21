CHP'de milletvekili krizi: DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'na CHP'lilerden sert tepki CHP listelesinden milletvekili seçilen DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'na CHP'lilerden yoğun tepki geldi. Paylaşımın altına cevap yazan CHP''liler, "Biz ne dersek onu yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandılar.

ensonhaber.com

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı, işlemini gerçekleştirdi.

Milyonların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandığında, Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için adaylar şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.5’te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44.9, Sinan Oğan ise yüzde 5.2 oy aldı.

Bu sonuçlarla birlikte seçim ikinci tura kaldı.

Küçük partiler kazançlı çıktı

Bu seçimlerin en karlılarından birisi de CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük üyeleri oldu.

AK Parti'den ayrılarak kurulan Deva ve Gelecek... Köklü bir parti olan Saadet. Hepsi Millet İttifakı'nın içerisinde buluştu.

39 vekil soktular

Seçime CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

CHP'de büyük rahatsızlık

Özellikle geçmişte AK Parti döneminde bakan ve milletvekili olan isimlerin DEVA Partisi'den girmesi CHP'lilerde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.

Bu isimlerden birisi de eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu.

Yeneroğlu, CHP listelerinde İstanbul 3.bölge 6.sıradan aday gösterildiği seçimde seçilerek Meclis'e girmeyi başardı.

Özlü söz paylaştı

Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Söz paylaşan Yeneroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"İnsan olmak ve insan kalmak. Allah'a ve kendimize karşı sorumluluğumuzdur."



Her zaman ve her şartta...

CHP'lilerden yoğun tepki geldi

Bu paylaşımın altına ise CHP'lilerden yoğun tepki geldi.

"Biz ne dersek onu yapmak zorundasınız"

Tepkisinin dozunu artıran bir CHP'li ise paylaşımında şunları ifade etti: