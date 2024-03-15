CHP'de para sayma soruşturmasında adı geçen Fatih Keleş adliyede CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş adliyeye geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

CHP'de para sayma görüntüleri, Türkiye'nin gündemine oturdu.

CHP'liler görüntülerle ilgili farklı yorumlar yapıyor ancak parti içinden daha önce yapılan açıklamalar, kurultay sırasında patlak veren rüşvet iddialarını güçlendirdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, görüntülerde yer alan kişilerden eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

Fatih Keleş adliyede

CHP’deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, ifade vermek için adliyeye geldi.

Soruşturma kapsamında eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ise dün ifade vermişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)