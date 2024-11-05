CHP'de partiye muhalif belediye başkanları sorunu: Özgür Özel, Ankara'ya çağıracak

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Siyasette kayyum gündemi hakim.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden sonra DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de terör örgütü üyeliği ve ilişkisi nedeniyle kayyum atandı.

DEM ve CHP, kayyuma karşı neredeyse tek yürek hareket ederken CHP içinde aykırı sesler yükseliyor.

CHP'DE KAYYUM ÇATLAĞI

Özellikle bazı belediye başkanları, Esenyurt'a kayyum atanmasından sonra tüm başkanların İstanbul'a çağrıldığı programa katılmayarak DEM'e açıktan desteğe itiraz etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu konuda dikkat çeken isimler oldu.

ANKARA'YA ÇAĞIRIP UYARACAK

Köksal, "Gel denildiğinde gelen git denildiğinde giden biri değilim" açıklamasıyla dikkat çekerken Yavaş ve Özcan da partilerine karşı muhalif bir tavır adı.

CHP'deki bu ikilik parti içinde huzursuzluğa neden oldu.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu başkanları uyaracak.

Özel, Ankara'ya çağrılacak isimlerle tek tek görüşerek uyarılarını iletecek.