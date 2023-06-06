CHP'de yeni atama: Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Namık Tan oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dış ilişkilerden sorumlu genel başkan Başdanışmanlığına CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ı görevlendirdi. Eski Başdanışman Ünal Çeviköz ile Tan’ın açıklamaları yeniden gündeme geldi.

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Milyonlar, 28 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderini belirledi.

Tarihi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak Cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlendi.

İkinci tur ile ilan edilen 17'nci zafer ise muhalefet cephesinde dengeleri bozdu.

Öyle ki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci mağlubiyetini alarak seçmenlerden ve parti içindeki isimlerden istifa çağrıları almaya başladı.

Sosyal medyada, sahada, televizyon ekranlarında sık sık değişim ve istifa çağrıları yer aldı.

Başdanışmanını değiştirdi

Kılıçdaroğlu ise göreve devam mesajı vererek çağrılara kulak asmadı.

Bu kapsamda seçim hezimetinin ardından çareyi yeni isimlerde bulan Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışmanını da değiştirme kararı aldı.

Böylelikle Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan getirildi.

Tan: 'S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir'

Bu değişiklik, Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan'ın, Rusya'dan S-400 füzelerini alımına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları akıllara getirdi.

Tan, şu ifadeleri kullanmıştı:

S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. ‘Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var.



S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız.

TSK'nın operasyonunu eleştirdi

Öte yandan terör örgütü FETÖ'nün firari isimleriyle de fotoğrafları bulunan Tan, TSK'nın Suriye Kuzeyi'ne düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'na "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı." diye tepki göstermişti.

"Saldırgan ve yayılmacı bir algı"

Ünal Çeviköz de eleştirdiği konularla tepki çeken isimler arasında yer alıyor.

Bu konulardan biri de 'Mavi Vatan' meselesi.

Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını eleştiren Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."

"Azerbaycan'a yardım etmemeliyiz"

Kardeş ülke Azerbaycan'ın içinde bulunduğu zor durumda bile muhalefet etmekten geri durmayan CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin yaşanan çatışmaya müdahil olduğu yönünde bilgisi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.

"Türkiye Suriye'den çekilmeli"

Öte yandan bununla da kalmayan dış politika eleştirileriyle de hafızalarda yer ediniyor.

Çeviköz, Suriye'de demokratik dönüşümün sağlanması, Suriye güvenlik güçlerinin ülkelerinde güvenlik ve istikrarı sağlaması halinde Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini, uluslararası toplumun gözünde orada "işgalci" gibi bir görümünün yaratılmamasının önemli olduğunu belirtti.

Libya eleştirisi

Libya konusundaki yorumu da unutulmazlar arasında.

Çeviköz, AK Parti'nin çok taraflılığın önemini ihmal ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin Libya’ya silah ambargosunu içeren BM Güvenlik Konseyi kararına uymamakla eleştirildiğine dikkati çekti.