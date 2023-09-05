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CHP'de yüzüncü yıl kutlaması: Atatürklü posta pulu ve madeni para basıldı Abone Olun

CHP'de yüzüncü yıl kutlaması: Atatürklü posta pulu ve madeni para basıldı Yüzüncü yılına girmeye hazırlanan CHP'de 3 günlük bir kutlama programı hazırlandı. Buna göre katılımcılara verilecek davetiyeler için Atatürk'ün gözlerinin kullanıldığı bir posta pulu ve madeni para basıldı.

ensonhaber.com Kuruluşu 9 Eylül 1923 tarihi olarak kabul edilen CHP'de yüzüncü yıl kutlaması için hazırlık yapılıyor. Hazırlanan programın sloganı ise, "Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla” olarak belirlendi. 8-9-10 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek programa ilişkin detaylar açıklandı. Buna göre 8 Eylül Cuma akşamı CHP Genel Merkezi'nde kokteyl düzenlenecek. CHP yüzüncü yılını 3 günlük bir programla kutlayacak Kokteylin ardından sanatçı Sunay Akın'ın sunumuyla bir program partililere sunulacak. 9 Eylül Cumartesi günü sabah Anıtkabir Ziyareti, akşam da "100. Yıl Buluşması" ile devam edecek. Anıtpark'ta gerçekleşecek buluşmada halk dansları gösterileri yapılacak, CHP Genel Başkanlarına ödüller takdim edilecek, Candan Erçetin konser verecek. Program 10 Eylül'de, Beytepe'de "CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı Açılışı" ile sona erecek. Programla ilgili düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra yüzüncü yıla özel çeşitli materyaller de basıldı. Atatürk'ün gözlerinin kullanıldığı posta pulu basıldı: Benzetilemedi Kutlama davetiyelerinde Gazi Mustafa Atatürk'ün gözlerinin kullanıldığı bir posta pulu tasarlandı. Tasarlanan posta pulundaki Atatürk'ün gözleri, görenler tarafından pek benzetilemedi. Atatürk'le bağdaştırılamayan pulun yanı sıra bir de madeni para basıldı. Madeni paranın üzerinde de Atatürk'ün resmi ve CHP'nin logosunun yer aldığı görüldü.

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