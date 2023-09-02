CHP'deki danışman atamasına Gamze Taşcıer'den sert tepki

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Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Değişim olarak başlayan tartışmalar parti içerisinde farklı kaoslarla devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor.

Partisinin yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendiren Kemal Kılıçdaroğlu, 'Değişim' talebinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermeyi ihmal etmiyor.

Atamalarına devam etti

Kılıçdaroğlu, ilginç atamalarına ise yenilerini ekledi.

Yeni danışman partide skandal etkisi oluşturdu

CHP Genel Başkanı 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadı.

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu ve CHP seçmenini hedef alan ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullandı

Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Gamze Taşcıer'den tepki

CHP içerisinde sert tepkilerin yükseldiği danışman atamasına ise ilk tepki Ankara Milletvekili ve Parti Meclis üyesi Gamze Taşcıer’den geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Taşcıer atama kararına sert tepki gösterdi.

"Atatürk ve laiklik düşmanları nasıl danışman olur"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşcıer, "Atatürk ve laiklik düşmanları nasıl danışman olur" dedi.

"Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye’de kadın hakları konusunda hem parlamentoda hem mahkemede hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu’da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu ATATÜRK’e ve onun en temel ilkesi LAİKLİĞE borçludur. Atatürk’ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan Partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!