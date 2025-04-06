CHP'deki delege pazarlığı açığa çıktı: Kılıçdaroğlu ev karşılığı satıldı

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CHP'de sandık günü...

Bugün olağanüstü kurultayda sandık başına gidecek CHP’de gözler, 60 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için yaşanacak liste savaşına çevrildi.

ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI

Tüm bnu süreçler yaşanırken CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Kongrelere ilişkin yargı süreçleri devam ederken, 13 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Gizli Tanık 'Gemi', şaibeli kurultayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU PARA VERMEDİ"

Kılıçdaroğlu ve ekibinden para alınmadığını söyleyen gizli tanık, "Parti kurultay sürecine girdiğinde Erzurum İl Başkanı olan Serhat Can Eş delegeleri toplayıp kim para verirse ona oy vermemiz gerektiğini söyledi. Delegeler bunu kabul etmedi. Kendisi önce Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf verdi. Sonra o taraftan para alamayacağını anlayınca İstanbul'a gelip Özgür Özel ile görüntü verdi" ifadelerini kullandı.

"PARALAR MEYHANEDE DAĞITILDI"

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, delegelerin pazarlıkları gizli olarak yürüttüğü ve paraların meyhanelerde dağıtıldığı öğrenildi.

Gizli tanık, "Serhat Can Eş kurultaydan 3 gün önce tüm delegeleri Ankara’da otele yerleştirdi. Delegeler Çankaya’da ‘Balıkhan’ adlı bir meyhaneye götürülüp pazarlık yapıldı. Şaibe iddialarına konu para delegelere meyhanede dağıtıldı. Orada otururken partiden üst düzey isimler masaya gelip destek istedi" dedi.

"KİMİNE BİN KİMİNE 200 DOLAR VERİLDİ"

Gizli tanık pazarlıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sonrasında Serhat Can Eş bizlere dolar dağıttı. Kimine 1000, kimine 200 dolar vermiş. Ben de para aldım ancak miktarını söylemek istemiyorum. Bu vesileyle Özgür Özel'e destek açıklaması için gazetecilere bunu açıkladılar. Gazeteciler de Erzurum ilinin komple Özgür Özel'i desteklediğini duyurdu.

İLÇE BAŞKANINA KİPTAŞ'TAN 2 EV

İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin çarpıcı bir ifade de tanık M.A.’dan geldi.

Halihazırda İstanbul İl Delegesi olan M.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek il başkanlığı seçim sürecinde yaşananları anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun ev karşılığı satıldığını söyleyen delege şu ifadeleri kullandı: