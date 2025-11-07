CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Akın Gürlek başvurusu...

Partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde konuşan Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek’i hedef aldı.

Özel, yaptığı konuşmada dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Özgür Özel, geri adım atmıştı.

Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

HSK'YA BAŞVURU

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında “Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiği” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesi sundu.

Şikayet dilekçesinde, Akın Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması talep edildi.

ATAMA TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dilekçede, Gürlek’in 2 Ekim 2024 tarihli HSK kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandığı hatırlatılarak bu atamanın, Anayasa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 38 ve 40. maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Söz konusu atamanın geri alınması için 2 Aralık 2024’te HSK’ya başvuru yapıldığını, 30 günlük yasal sürede yanıt verilmemesi üzerine de HSK kararının iptali istemiyle Ankara 21. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı belirtildi.

ÖZEL'İN ÜMRANİYE MİTİNGİNE VURGU

Bugün yapılan şikayette ise; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitinginde açıkladığı ve Akın Gürlek’in, başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde Lüksemburg'da kurulu Etimine S.A. isimli şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptığı vurgulandı.

Dilekçede, “Adalet Bakan Yardımcılığı görevi hakim ve savcı hükümlerine tabidir; bu statüdeki kişilerin özel bir şirkette yöneticilik yapması mümkün değildir.” ifadelerine yer verildi.