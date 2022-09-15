CHP’den ilk heykelim atağı

Türkiye'nin dört bir yanını heykelle donatanların son projesi; Antalya'nın her köşesine Yunan tanrıçası heykeli dikilecek..

Türkiye genelinde başvuru rekoru kıran İlk Evim İlk İş Yerim projesi diğer projelerde olduğu gibi CHP tarafından yine beğenilmedi.

Kılıçdaroğlu, 81 ile 250 bin konut gibi dev atılımı küçümsedi.

Peki CHP ne yapıyor? Tabii ki heykel yine heykel yine heykel…

Antalya'nın her yerine Yunan tanrıçasının çıplak heykelini dikecekler. Daha dün İzmir’de Yunan'a laf etmeyip Osmanlı'ya dil uzatanların bu Yunan hayranlığına şaşmamak lazım.