CHP'den İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Kılıçdaroğlu'nun söylediğini yaptı

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ensonhaber.com

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumakta kararlı.

Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de 'değişim' çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir şekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti.

İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığını resmen duyurdu.

İmamoğlu taraftarları hayal kırıklığı yaşarken, CHP yönetimi ise alınan karardan memnun kaldılar.

Haber Global'den Saliha Çolak'ın aktardığına göre İmamoğlu'nun yeniden adaylık açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden ilk açıklama geldi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun Genel Başkan'ın söylediğini yaptığını belirtti.

Faik Öztrak demecinde şu ifadeleri kullandı:

İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz. Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu. Belediye Başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız.