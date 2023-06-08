CHP'den ittifakın küçük ortaklarına tepki: Meclis Başkanlığı'nda kendi adaylarını çıkarmaları nezaketsizlik CHP Elazığ Milletvevkili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde, CHP listelerinden Meclis'e giren Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmalarına tepki gösterdi.

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Millet İttifakı'nda milletvekili seçimleri için küçük ortak olarak nitelendirilen Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin CHP listelerinden seçime girdi.

Deva 15, Gelecek ve Saadet ise 10'ar milletvekili ile Meclis'e girdi.

CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çalışmalarına başladı.

Yaşananların ardından TBMM Başkanlık seçimiyle ilgili küçük ortaklardan bir hamle geldi.

CHP sayesinde Meclis'e girdiler: TBMM Başkanlığı için destek vermediler

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu.

Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayı olan Tekin Bingöl'e destek verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Ancak ittifakın küçük ortaklarından CHP'ye destek gelmedi.

Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi.

Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Numan Kurtulmuş, TBMM'nin yeni başkanı seçildi

Yapılan oylamanın ardından AK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin yeni başkanı olurken küçük ortakların CHP'ye destek vermemesi dikkat çekti.

Kendi adaylarıyla yarışan giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne ise CHP'den tepki geldi.

Tepki gösterdi: Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizlik

CHP Elazığ Milletvevkili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde, CHP listelerinden Meclis'e giren Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmalarına tepki gösterdi.

Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: