CHP'den İyi Parti'nin parmak boyası teklifine tepki CHP Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "Seçim güvenliğini parmak boyasıyla sağlayacaksak hiç sağlamayalım, oturup halimize ağlayalım" ifadelerini aktardı.

Türkiye, 2023 seçimlerine gün sayıyor....

Heyecanla beklenenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 62 gün kaldı...

Altılı masadaki kriz siyasi gündemi sarsarken, nihayet cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir noktada birleşildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak.

Bu karar Meral Akşener'i pek de mutlu etmedi...

Geçtiğimiz günlerde seçimle ilgili konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parmak boyasına değinmişti.

"Gelin parmak boyasından kaçmayın"

Seçim güvenliği için parmak boyasını dile getiren Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele. Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim.

CHP'den tepki

Açıklama sonrası tepki toplayan konu bir yandan da ti'ye alındı.

Ayrıca konuya bir tepki de CHP'den geldi...

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "Oturup halimize ağlayalım" ifadelerini aktardı.

"Bitkisel boyalarla güvenliği sağlayacaksak hiç sağlamayalım"

Konuşmanın devamında ise şu cümleler kullanıldı;

Teknoloji ilerledi, bitkisel boyalarla seçim güvenliği sağlayacaksak hiç sağlamayalım, oturup halimize ağlayalım. Parmak boyası kullanılmadığı için bugüne kadar risk tespit etmedik, herhangi bir sıkıntı yaşamadık.

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Abesle iştigal ne demek?

Abesle iştigal etmek boş işlerle uğraşmak, konuyla alakası olmayan durumlar anlamına gelir.

Abesle iştigal etmek gereksiz vakit harcamak anlamında kullanılır.