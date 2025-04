CHP'den İzmir'e bir heykel daha: Cemil Tugay açılışı yaptı

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada geliyor.

İZMİR'E BİR HEYKEL DAHA

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de, temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Ancak tüm bunlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, altyapı hizmetleri yerine heykel hizmetleri vermeyi sürdürüyor.

ANIT AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Marble İzmir’in önemini ifade etmek adına Kültürpark Mermer Sevgi Yolu’nda İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) hikayesinin başladığı yere konulan Marble İzmir Fuarı 30’uncu Yıl Anıtı’nın açılışı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın gerçekleştirdiği açılışa İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı.

"KALICI İZ BIRAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilk defa 1989 yılında Kültürpark’ta, İzmir Enternasyonal Fuarı içinde, üniversite sanayi iş birliği ile "İzmir Mermer Günleri 89" adıyla temelleri atılan Marble İzmir Fuarı’nın önemine değindi.

30 yıl önce başlayan uzun bir yolculuğun ilk adımlarını hatırlamak ve o yolculuğa en çok emek verenlere vefa göstermek için bir araya geldiklerini belirten Tugay, şunları kaydetti:

Marble fuarının ilk adımlarını yurt dışındaki fuarları ellerindeki numunelerle gezen, makinelere uzaktan bakarken, ‘biz de yaparız, hatta daha iyisini yaparız’ diyenler atmıştı. 1989 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Mogambo karşısında küçük bir stant kurarak bu hayalin peşine düşmüşlerdi. Sonraki yıllarda Mermer Sevgi Yolu’nu kendi imkanlarıyla düzenlediler ve taşlarını döşediler. Doğal taş sektörünü dünyaya tanıtan Marble İzmir o insanların emekleriyle açılan yolda filizlendi. Fire vermeden her sene emek veren, katılım gösterenler var. Bunların hepsi, dostlarımız bizler için çok değerliler. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde taş üstüne taş koyan, üretime katkı sağlayan, uluslararası arenada kentimizi temsil eden, daha görünür, bilinir kılan, değerine değer katan kim varsa her zaman arkasında olacağımızı tekrar ifade etmek isterim. Destek verenin, kalıcı iz bırakanın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.