CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı: Gündem Can Atalay

Cumhuriyet Halk Partisi'nde akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı alan CHP'nin gündeminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’a ilişkin verdiği karar yer alıyor.
Özel açıklama yapacak
Bunun üzerine CHP Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi kararı ele almak üzere bir araya geldi.
Toplantı sonunda CHP Lideri Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor.
"Hukuki değeri yok"
Yarıgay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı.
“AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı.
Kararda, AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti.
Dairenin Can Atalay kararı, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.
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