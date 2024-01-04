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CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı: Gündem Can Atalay

CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı: Gündem Can Atalay CHP Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi, Yargıtay’ın Can Atalay kararını görüşmek üzere olağanüstü gündemle bir araya geldi.