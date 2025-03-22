Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu'nun kitleleri yönlendiren skandal sözleri

Haber Merkezi

Türkiye'de son 4 gündür sancılı bir süreç yaşanıyor....

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk çarkını deşifre etti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu gözaltların ardından ise CHP sokakları yangın yerine çevirmek için harekete geçti...

SARAÇHANE'DE TOPLANDILAR

Gözaltların ilk gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı CHP'liler Saraçhane'de toplanarak gösteri yaptı.

Ancak süreç içerisinde iki skandal ifade var ki uzun yıllar unutulamayacak cinsten...

İMAMOĞLU'NUN EŞİNDEN ET ÇIKIŞI

Gözaltı kararlarının ilk gününde Saraçhane önünde konuşma yapan Dilek İmamoğlu'ndan kibirli bir çıkış geldi.

CHP'nin her fırsatta övündüğü ve savunma sanayii ile kıyaslama noktasına kadar getirdiği Kent Lokantası'nda satılan yemekleri propaganda aracına dönüştüren Dilek İmamoğlu, emeklilerin kent lokantaları sayesinde 'et yüzü gördüğünü' söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Bugün sabah gözaltına alınan, kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir"

TEPKİ ÇEKTİ

Dilek İmamoğlu'nun bu kibirli sözleri başta sosyal medyada olmak üzere her kesimden yoğun tepki çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Diğer bir skandal çağrı CHP Lideri'nden...

İlk gün istenilen desteği alamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez Saraçhane'deki konuşmasında skandal sözler sarf ederek halkı sokağa çıkmaya çağırdı.

Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." diyerek halka sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Bu çağrısını geçtiğimiz gün de yineleyen Özel, şu ifadeleri kullandı;

Hepimizi sokağa, meydanlara davet ediyorum.



Sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları demokratik tepkimizi göstermeye davet ediyorum..



Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz.. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin..."