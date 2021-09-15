CHP'den Suriyelilerle ilgili rapor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan raporda, sığınmacıların Suriye'ye dönme eğilimleri, Türkiye'deki sıkıntı ve sorunları ele alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da yaşayan Suriyeli sığınmacılarla yüz yüze görüşerek, "İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar, Geri Dönme Eğilimleri ve Beklentileri" başlıklı bir rapor hazırladı.

İlgezdi tarafından hazırlanan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan raporda, farklı sosyal sınıf, eğitim, siyasi tercih ve ekonomik durumdan sığınmacı ile görüşülerek, İstanbul’daki Suriyelilerin geleceklerini hangi ülkede aradıkları, Suriye’ye dönme eğilimleri, CHP’ye yönelik düşünceleri ve beklentileri, Türkiye’deki sıkıntı ve sorunlarının sorgulandığı belirtildi.

“HEPİMİZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ SUNUYORUZ”

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan İlgezdi, çalışmanın amacını, "Suriyeli sığınmacılarla ilgili, hepimiz çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Bu çalışmanın amacı, konunun öznesi olan sığınmacıların ürettiğimiz çözüm önerilerine nasıl yaklaştığını, neler düşündüklerini tespit etmekti." şeklinde açıkladı.

‘SIĞINMACILARI DA KUCAKLAYAN BİR DİL…’

Savaş ve siyasi nedenlerle Türkiye'de misafir olanlarla, ekonomik nedenlerle gelenleri birbirinden ayırmak gerektiğinin altını çizen İlgezdi, Suriyeli sığınmacılar konusunu, tüm boyutları ile ele almak, sığınmacıları da kucaklayan bir dille soruna çözüm bulmak gibi büyük bir görevle karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Akkuş İlgezdi’nin önerileri arasında, sığınmacılarla ilişkin politika geliştirirken, özellikle Suriyeli aydın kesimlerle temas etmek gerektiği de yer aldı.