CHP’den üstsüz eylem ile ilgili açıklama

CHP’den üstsüz eylem ile ilgili açıklama

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etmek için toplanan CHP'lilerden biri, üstünü çıkararak objektiflere poz verdi. Üstsüz eylemle ilgili “provokasyona uğradık” açıklaması geldi.

Türkiye’nin tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken, muhalefet partileri konuyu meydanlara taşıdı.

Bu kapsamda CHP tarafından, Antalya'da bir eylem organize edildi.

ÜSTSÜZ EYLEM

Ancak dün yapılan bu eylem maksadından çıktı ve şova dönüştü.

CHP milletvekilleri ve İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde basın açıklaması yapılırken, bir partili üstünü çıkardı ve objektiflere poz verdi.

“PROVOKASYONA UĞRADIK”

Üstsüz eylemi yapan kişinin trans birey olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili CHP kanadından bir açıklama geldi.

Aynı eylemde konuşmacı olarak yer alan CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, “Antalya, tek ses olarak Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasına tepki göstermiştir. Biz eylemimizi gerçekleştirdik ama bir provokasyona uğradık. Üzüntü duyuyoruz.” dedi.

Öte yandan adının Seda U. olduğu öğrenilen kadın hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

* Fotoğraflar, Akdeniz Manşet'e aittir.