CHP'den 'Yalan olduğunu bile bile kazandık dedik' itirafı 14 Mayıs seçimlerinin sonuçların ıslak imza beklediklerini ifade ederek vatandaşları uyaran Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yayınlarının ardından CHP, yalan beyanları itiraf etti.

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Türkiye dün tarihi sandıkta kararını verdi..

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Heyecanlı ve hareketli geçen seçim süreci, dün akşam saatlerinde yasakların kalkmasıyla sosyal medyaya ve sahaya tekrardan yansıdı.

Seçim sürecinde yapılan provokatif paylaşımlar, sandıkların kapanmasından itibaren tekrardan ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Mansur'dan kazandık vaatleri

Bunların başında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre ilerleyen seçim tüm yurtta takip edilirken, Yavaş ve İmamoğlu kameraların karşısında sık sık açıklama yaptı.

İlk sözü alan Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın verilerine güvenmediklerini öne sürdü.

Yavaş, ellerindeki verilere göre sandıkların yüzde 25,87'sinin açıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğünü öne sürdü.

Sık sık kazandık vaatleri veren iki Belediye Başkanı, ıslak imza beklediklerini vurguladı.

Kazandık paylaşımlarının yalan olduğunu itiraf etti

Bunun ardından CHP'nin eski Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabından açıklamalar yapmaya başladı.

CHP kanadının bilerek yalan söylediğini itiraf etti.

Bir vatandaşın, "Eren Bey, samimiyetle sormak istiyorum. Anka ve AA verileri yüzde 90’a ulaşmışken, bizdeki ıslak imzalı tutanaklara göre… diye başlayan açıklamalarınız nedendi? Kaç seçimdir finalde AA ve Anka ile örtüşeceğini biliyordunuz. Neden bu halkın enerjisi yanlış yere yönlendiriliyor? Üzgünüz" ifadelerinin ardından cevap geldi.

"Riskler sebebiyle, elimizdeki sistem verilerini paylaştık"

Erdem risk gördüklerini söyleyerek yalanı şu sözlerle itiraf etti:

Yüzde 60’la başlayan AA’nın yaratacağı etki, akabinde oldubittiye getirilecek balkon konuşması… Sandık başındaki moral düşüşü… Bu riskler sebebiyle, elimizdeki sistem verilerini paylaştık. Bu işin oldubittiye gelmesini engelledik…

Erdem tweet'lerinde şu ifadelere yer verdi: