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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata ve YÖK kararlarına uygun olmadığı gerekçesiyle geçersiz kabul edildi.

YÖK BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Muhalefet, alınan karara sert tepki gösterirken, CHP’den protesto haberleri gelmeye devam ediyor.

CHP Ankara İl Örgütü, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini protesto etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) binası önünde bir araya geldi.

YÖK önünde sık sık, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gülşah Deniz Atalar ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve partililer katıldı.

"HESABINI VERECEKLER"

Burada basın açıklaması yapan Özçağdaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini, "bir hukuk ve yargı darbesi" olarak nitelendirdi.

CHP'li Özçağdaş, İmamoğlu'nun, dönemin şartlarına göre başvuru koşullarını sağlayarak üniversiteye girdiğini ve mezun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu konuda hiçbir yetkisi olmayan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yaparak diplomayı iptal ettiğini söylüyor. Bu hukuksuzluğun altında imzası olan herkes en baştakinden en aşağıya kadar, evrensel hukuk kurallarıyla bunların hesabını verecek. CHP, bu pazar günü ön seçime gidecek. Türkiye'nin dört bir yanında CHP'li olmayan yurttaşlar da bu büyük şenliğe katılacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ilan edecekler ve bu işi bu hale sokanlar iktidardan gitmek zorunda kalacaklar. Hiçbir şekilde hiçbirimizin bunun korkusu, kaygısı yok."

MALTEPE'DE BULUŞMA

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm partililere ve destekçilere çağrıda bulunarak, bugün saat 14.00’te Maltepe’de düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı açılışa davet etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

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